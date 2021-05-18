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Haberler Göztepe Alpaslan veda etti

Alpaslan veda etti

’nin yıldız savunma oyuncusu takımdan ayrıldı. Üç sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen başarılı savunmacının sözleşmesi sona erdi

Alpaslan veda etti

18.5.2021

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bir çok kulübün peşinde olduğu tecrübeli futbolcusu Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını açıkladı. İzmir ekibi sosyal medyadan yaptığı videoda "3 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden Alpaslan Öztürk'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler King Kong" ifadelerine yer verdi.

Yıldız futbolcu ise kendisine ati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrıldığını açıkladı. Alpaslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 3 senedir armasının taşıdığım ve onurum, namusum gibi savunduğum kulübümle sözleşmem sona erdi. Hakkım varsa helali hoş olsun, umarım sizde bana edersiniz. Göz-Göz Göztepe!" Elazığspor'dan 2018-2019 sezonunda transfer edilen Alpaslan, sarı-kırmızılı forma altında 76 karşılaşmada forma giydi. Yıldız oyuncu bu maçlarda 13 gol kaydetti. Yıldız savunmacı bu sezonki performansı sonrası ilk kez A Milli Takıma davet edildi. Alpaslan'ın peşinde olan kulüpler arasında Galatasaray ve Trabzonspor bulunurken, yıldız isim için kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor.

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