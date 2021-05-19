Göz-Göz’ün Alanya harekatı

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezonun yapılanmasına başlayan Göztepe yönetimi, dış transferde de düğmeye bastı. Sözleşmeleri sona eren Atınç ile 3, Berkan ile 2 yıllık anlaşma sağlayan ve Alpaslan Öztürk ile vedalaşan Göztepe yönetimi, orta saha transferi için Güney'e yöneldi. Sarı-kırmızılı yönetim, Süper Lig'in iddialı ekibi Alanyaspor ile yollarını ayıran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'ı listesine aldı. Güney ekibinde önceki gün sözleşmesi sürpriz bir şekilde feshedilen futbolcu için Göztepe yönetiminin devreye girdiği iddia edildi.

İZMİR'DE KİRALIK OYNADI

Süper Lig ekiplerinin transferi için yoğun uğraş verdiği Hasan Hüseyin için Antalyaspor'un da ciddi olarak teklif yaptığı öğrenildi. Ancak Eskişehirspor'da forma giydiği dönemde Göztepe'de 2014-2015'te yarım sezon kiralık olarak forma giyen ve 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan futbolcunun İzmir'e yakın olduğu öğrenildi. Eskişehir altyapısından yetişen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 2.5 sezon Kayserispor'da forma giydikten sonra bu sezon ara transfer döneminde Alanya'ya transfer olmuştu.

AKBUNAR KALACAK

GÖZTEPE'NİN altyapısından çıkan Halil Akbunar, bu sezon gösterdiği performansla transferin gözdesi olurken yönetim, 27 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmaya kararlı. Sarı-kırmızılı, ekipte bu sezon 9 gol, 11 asistlik bir performans sergileyen ve A Milli Takım'a kadar çıkan kanat oyuncusuna Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Almanya'dan da teklifler geliyor. Ancak yönetimin kulüple bir yıl daha kontratı bulunan yıldız oyuncusunu satmayı düşünmediği öğrenildi.

GASSAMA BELİRSİZ

Göztepe'de ara transfer döneminde yıl ayrımına gelen ancak teknik direktör Ünal Karaman ile yeniden kendini bulan sağ bek Lamine Gassama'nın durumu belirsizliğini koruyor. Göztepe ile sözleşmesi sona eren Senegalli savunmacı, yıllık 750 bin Euro ile takımda en çok kazanan futbolcu konumunda yer alıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kontratı sona eren Gassama'ya yıllık ücretinde indirim yapması şartıyla yeni sözleşme önerecek. Gassama, indirimi kabul ederse kulüpte kalacak.

■ BURAK HAKERLER