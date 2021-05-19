Yeni hedef Cherif Ndiaye

GÖZTEPE'NİN sezon başında Gorica'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Cherif Ndiaye için yönetim çalışma yapıyor. Hırvat ekibinin kurmayları ile bonservis pazarlığı yapacak olan Göz-Göz yönetimi, bu sezon 10 golü bulunan Senegalliyi de takımda tutmayı hedefliyor.
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