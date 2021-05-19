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Haberler Göztepe Yeni hedef Cherif Ndiaye

Yeni hedef

Yeni hedef Cherif Ndiaye

19.5.2021

GÖZTEPE'NİN sezon başında Gorica'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Cherif Ndiaye için yönetim çalışma yapıyor. Hırvat ekibinin kurmayları ile bonservis pazarlığı yapacak olan Göz-Göz yönetimi, bu sezon 10 golü bulunan Senegalliyi de takımda tutmayı hedefliyor.
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