Yeni hedef Cherif Ndiaye

GÖZTEPE'NİN sezon başında Gorica'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Cherif Ndiaye için yönetim çalışma yapıyor. Hırvat ekibinin kurmayları ile bonservis pazarlığı yapacak olan Göz-Göz yönetimi, bu sezon 10 golü bulunan Senegalliyi de takımda tutmayı hedefliyor.

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