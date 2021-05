Göz-Göz’den çifte atak

Spor Toto Süper Lig'de 5. sezonunda Avrupa Ligi'ni hedefleyen Göztepe yönetimi, dış transferde birçok isme kancayı taktı. Sarı-kırmızılı ekibin son hedefi ise Süper Lig'den bu sezon küme düşen Erzurumspor oldu. Lacivert- beyazlı ekipte on numara pozisyonunda forma giyen Fransız futbolcu Obertan ile sağ kanat oyuncusu Emrah Başsan Göz- Göz'ün radarına girdi.



KARAMAN İSTİYOR

Yönetimin Ünal Karaman'ın raporuyla iki yıldızı da kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi. Adana Demirspor'un da 32 yaşındaki Obertan'ı listesine aldığı ifade edilirken, Fransız on numaranın bonservis engeli yok. Zulj ve Diabate'nin durumlarının belirsiz olması nedeniyle, Göz-Göz Obertan'ı gündemine aldı. 29 yaşındaki Emrah Başsan'ın ise 1 yıl daha kontratı bulunurken, sözleşmesinde 'Takımın küme düşmesi halinde serbest kalır' ibaresi olan Emrah'ı Erzurum ekibi de kalması için iknaya çalışıyor.



ÜNAL KARAMAN'IN LİSTESİ BEKLENİYOR

İÇ transferde Berkan Emir ve Atınç Nukan ile sözleşme yenileyen Göztepe'de yönetim, diğer yıldızları için teknik direktör Ünal Karaman'ın kararını bekliyor. Mevcut kadrodan sağ bekler Murat Paluli, Lamine Gassama ile kanat oyuncusu Stefano Napoleoni'nin takımdaki geleceğini teknik patron Karaman'ın vereceği ayrıntılı rapor belirleyecek.

Ayrıca kiralık oyuncular Cherif Ndiaye, Peter Zulj, Anderson Esiti ve Fousseni Diabate'nin durumlarının da belirsiz olması Göztepe'nin dış transferde net adım atmasını engelliyor.

Yönetim, bir an önce iç transferi noktalayıp dış transferde belirlenen isimlere yönelecek.

BURAK HAKERLER