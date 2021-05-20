Herkes Alpi’nin peşinde

Göztepe'de 3 sezon forma giydikten sonra sözleşmesi bitince ayrılma kararı alan Alpaslan Öztürk transferin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılı ekipte özellikle son iki sezonda gösterdiği performansla A Milli Takım'dan bile davet alan 27 yaşındaki futbolcu için en istekli kulüp Galatasaray olarak öne çıkıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanı sıra, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig'den takımlar Alpaslan'ın peşine düştü.



İSTANBUL'DA OYNAMAK İSTİYOR

Ancak ailesinin İstanbul'da yaşaması nedeniyle futbol kariyerini burada devam ettirmeyi planlayan başarılı oyuncunun tercihini de bu yönde kullanması bekleniyor.

Hedefini A Milli Takım olarak belirleyen Alpaslan Öztürk'ün şampiyonluk hedefleyen ekipler G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan yana kullanması en yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Kasımpaşa ve Karagümrük oyuncunun transferi için fırsat kolluyor.