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Haberler Göztepe Kerim Alıcı sınıfı geçti

sınıfı geçti

Göztepe’nin devre arası geri çağırdığı futbolcu teknik heyetin gözüne girdi.

Kerim Alıcı sınıfı geçti

20.5.2021

Göztepe'nin geçen sezon başında Altınordu'dan renklerine bağladığı genç futbolcu Kerim Alıcı, performansıyla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.
Göz-Göz'e transfer olur olmaz Bolu'ya kiralanan ancak ara transfer döneminde takıma geri çağrılan Kerim son haftalarda bulduğu şansla yerini garantiledi.

Ünal Karaman'ın Süper Lig'de Karagümrük, Trabzon, Antalya maçlarında 90'ar, Konya maçında da 45 dakika şans verdiği 23 yaşındaki sağ bek gerçek mevkisinde oynamamasına rağmen performansıyla göz doldurdu. Kerim'in gelecek sezon da kadroda yer alması bekleniyor. 23 yaşındaki yıldız futbolcu son olarak 2017'de U-21 Milli Takımı'nda da bir kez forma giymişti.

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