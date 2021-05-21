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Haberler Göztepe Alpaslan Aslan gibi

Alpaslan Aslan gibi

Sezonu 2. sırada bitiren ve gelecek sezonun transfser çalışmalarına başlayan G.Saray’da gelen ilk isim Göztepe’den ayrılan Alpaslan oldu.

Alpaslan Aslan gibi

21.5.2021

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı. Sarı kırmızılı kulüp, Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiği Alpaslan, tercihini Sarı Kırmızılı ekipten yana kullandı.
Menajeri Ömer Kızılkoca ile birlikte Galatasaray Yönetimi ile görüşen ve kesin olarak anlaşmaya varan Alpaslan, 31 Mayıs sonrası 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. 27 yaşındaki futbolcu, 2021-22'de 5.5 milyon TL, 2022-23'de 6.5 milyon TL, 2023-24'de ise 7.5 milyon TL kazanacak. Başarılı oyuncu özellikle son iki sezondur gösterdiği performans sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından ilk kez milli davet aldı. Alpaslan Öztürk bu sezon Süper Lig'de 21 maçta görev almıştı. 27 yaşındaki futbolcu 2018 yılından bu yana sarı kırmızılı takımda forma giyiyordu. Alpaslan, Göztepe formasıyla bu sezon 21 maçta 3 gol attı.
Yıldız savunmacının asıl görev yeri orta saha olmasına rağmen İzmir temsilcisinde zorunlu olarak geçtiği stoper bölgesindeki başarısı sonrası yıldızını parlattı.

PREKAZİ'NİN EŞİ VEFA ETTİ
GALATASARAY'IN efsane futbolcularından Cevad Prekazi'nin eşi Yedsa Prekazi vefat etti. Sarıkırmızılı kulüp dün internet sitesinden bir baş sağlığı mesajı yayınladı.

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