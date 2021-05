Göztepe’de deprem

Spor Toto Süper Lig'de 4 sezonunu geride bırakan Göztepe'de dün deprem yaşandı. Kulübü 2014 yılında Altınbaş yönetiminden devralan Mehmet Sepil, 7 sezondur sürdürdüğü başkanlık görevini bırakma kararı aldı. Haziran ayında bir genel kurul yaparak başkanlığı bırakacak olan Başkan Sepil kenara çekilerek bir yönetim kurulu belirleyecek. Başkan Mehmet Sepil'in belirleyeceği kurul, kulübün işleyişi için bütün yönetim sorumluluğunu üzerine alacak. Son iki sezondur kulübe yabancı yatırımcı alarak kulübün belirli bir hissesini devretmeyi planlayan Mehmet Sepil'in bu ani kararı büyük şaşkınlık yarattı.

Açıklamasında 'Göztepe'miz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir' ifadelerine yer veren Başkan Mehmet Sepil'in son Beşiktaş maçında yaşanan akreditasyon krizi nedeniyle federasyona da tepkili olduğu öğrenildi.



İCRA KURULU YÜRÜTECEK

Sepil'in başkanlığı bırakma kararı tek bir nedene bağlı olmasa da, dünyayı sarsan pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlar, fiziksel ve mental yorgunluğunda etkili olduğu öğrenildi. Başkan Sepil'in tam açıklaması şöyle: "Haziran ayı içerisinde yapılacak Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş. Genel Kurulu ile 7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Kulübümüzü çok daha iyi noktalara getireceğine inandığım bu adımla yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevler bir İcra Kurulu tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir. Göztepe'miz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir."



PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

AMERİKA'DA bulunan Başkan Mehmet Sepil, yaklaşık 10 gün içerisinde İzmir'e gelip kurmaylarıyla bir genel kurul gerçekleştirecek.

Sepil, bu genel kurulda kendi belirleyeceği İcra Kurulu'na yönetimi devredecek. İcra Kurulu'ndaki isimler profesyonellerden oluşacak. Şu an Başkanvekili olarak görev yapan Talat Papatya ve yöneticiler Can Kestelli gibi isimlerin de İcra Kurulu'nda yer alması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda Sportif Direktörlük görevine gelen ve kulüpten bir miktar hisse aldığı söylenen Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi'nin ortaklarından olan Erk Toros'un da iç ve dış transferde yetkili olacağı öğrenildi. Kulübün hisselerinin sahibi olarak aktif görev almayacak olan Mehmet Sepil, bütçe, yönetim ve transferi profesyonel isimlerin sorumluluğuna verecek. Kritik kararlar ortak koordine bir şekilde alınacak.



SÜPER LİG'E ÇIKARTMIŞTI

MEHMET Sepil başkanlığındaki Göztepe, 2017-2018 sezonunda Süper Lig kapısından içeri girdi. İlk sezonunu 6. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki sezon sıkıntı yaşayıp 15. basamakta yer aldı. Göz-Göz, 2019-2020 sezonunu 11., bu sezonu ise 10. sırada bitirdi.



AYRILIŞI GÜNDEM OLDU

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in ayrılık kararı sosyal medyada da çok konuşuldu. İşte Sepil'in kararı ile ilgili bazı yorumlar:

✓ "Emekleri, katkıları, desteği için Mehmet Sepil'e teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Başkan." ✓ "Mehmet Sepil bizim efsane başkanımızdır.

Onu hak ettiği şekilde uğurlamalıyız." ✓ "Her yeni başkan bir üst seviyeye taşıdı, Mehmet Sepil sonrasında da hedef Avrupa olacak inşallah"



KULÜPLER BİRLİĞİ'Nİ DE BIRAKMIŞTI

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Ocak ayında da Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bırakmıştı.

Kulüpler Birliği'nin 10. başkanı olan Mehmet Sepil, görevi Fikret Orman'dan devralmış ve 6 yıl sonra bir Anadolu takımlarından başkan seçilmişti.

Sepil'in vedasının ardından Kulüpler Birliği Başkanı, Beşiktaş Kulübü'nün de başkanlığını yürüten Ahmet Nur Çebi olmuştu.



SON MAÇI STATTAN İZLEMEDİ

GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'in final maçı niteliğinde geçen haftaki Beşiktaş maçında rakip taraftarın tribüne alınması üzerine tepkisini dile getirerek yönetimiyle birlikte stada girmemişti.

Beşiktaşlı idareciler ve kulüp üyelerinin daha fazla akreditasyon yapması üzerine, "Kendi evinde misafir konumuna düşmek istemeyen Göztepe yönetimi maça girmiyor" diyerek Gürsel Aksel Stadı'na gelmeyen sarı-kırmızılı kurmaylara camiada da büyük destek vermişti.