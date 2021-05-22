Bir garip ceza

Süper Lig'de son hafta maçında Gürsel Aksel Stadı'nda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'la karşı karşıya gelen Göztepe, stada usulsüz seyirci alınmasından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 50 bin TL cezaya çarptırıldı.

Maçta Beşiktaş taraftarlarının stada alınmasına tepki gösterip evinde misafir konumuna düşmemek için protokol tribününde bile maçı izlemeyen Göztepe yönetimi karara büyük tepki gösterdi. Başkan vekili Talat Papatya, yaptığı açıklamada o karşılaşmada statta olmayıp haksız bir yaptırım ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Papatya, "Göztepe olarak ligin son maçında trajikomik bir ceza yemiş bulunuyoruz. Kayıtlarda açıkça görünmesine rağmen, usulsüz seyirci alımını gerçekleştiren kurum temsilcisi ile cezayı kesen kurumun aynı olması hayret verici ve düşündürücüdür. Bu durum yavuz hırsızın iş başında olduğunun göstergesidir" dedi.

ARAZİ TARLA OLDU

TORBALI Belediyesi tarafından daha önce altyapı tesisi inşaatı için Göztepe'ye tahsis edilip 2019 yılında yeni belediye yönetimi tarafından anlaşması feshedilen Pancar mevkiindeki 104 dönümlük araziye buğday ekildi. Torbalı Belediyesi'nin kontrolünde ekim, sulama ve bakımı yapılan araziden elde edilecek hasadın civarda oturan halkla paylaşılacağı açıklandı. Torbalı'da geçen ay vefat eden Belediye Başkanı İsmail Uygun'un yerine göreve seçilen Mithat Tekin, "100 dönümlük bu arazi bir nevi Göztepe A.Ş. olacakken şimdi Göztepe AŞ oldu" açıklamasını yaptı