Bizi bırakma Sepil başkan

GÖZTEPE'DE başkan Mehmet Sepil, şok bir kararla 7 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldığını açıklamasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar ayağa kalktı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, sosyal medyada, "Bizi bırakma başkanım" adıyla açtığı hashtag kısa sürede Türkiye gündeminde yer aldı. Göztepeliler, sonuna kadar başkan Sepil'e destek olacaklarını ifade eden mesajlar yayınladı.

Göztepe taraftarı, "Başkan Sepil'in sonuna kadar yanındayız. Bu kulüp onunla büyüdü, onunla Süper Lig'e geldi. Başkanımızı asla bırakmayacağız, o da bizi bırakmayacak. Başkanımız geldiği günden bu yana bu kulübe çok şey kattı ama İzmir tarafından hep yalnız bırakıldı. Son 7 yılda kulübümüze yaptığını 96 yılda kimse yapmamıştır" gibi cümleler paylaştı. Yurt dışında bulunan Mehmet Sepil'in ise şu an için geri adım atmayacağı bildirildi.

TRANSFERDE TOROS YETKİLİ OLACAK

GENEL kurulda icra kurulunu oluşturacak Mehmet Sepil'in kulüdiği bümüze başkanlığını devredeceği vurgulandı. Şu an yönetim kurulunda yer alan başkan vekili Talat Papatya ve yönetici Can Kestelli'nin de icra kurulunda görev alacağı bildirildi. Göztepe'de kulüpten hisse alan Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi'nin ortaklarından olan menajer Erk Toros'un transferde tam yetkili olacağı öğrenildi