GÖZ-GÖZ'’e Aslan pençesi

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Göztepe'nin yıldızlarına Galatasaray kanca attı. Bu sezon şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ün ardından bir yıldızı daha koparmaya hazırlanıyor. İzmir ekibiyle sözleşmesi sona eren stoper Alpaslan ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen İstanbul temsilcisinin teknik direktörü Fatih Terim'in listesinde Halil Akbunar da yer alıyor.

Galatasaray'da Haziran ayında yaşanacak genel kurul sonrası teknik direktör olarak görevine devam etmesi halinde Terim, ilk kez milli olan Halil'i de takıma kazandırmayı planlıyor. Göztepe yönetimi de altyapıdan yetişen ve takımda 9. sezonunu tamamlayan Halil'in önümüzdeki sezon sona erecek olan sözleşmesini uzatmak istiyor. Euro 2020'de mücadele edecek olan A Milli Takım kadrosuna dahil edilen 27 yaşındaki futbolcunun organizasyon sonrası taliplerinin artmasından endişe eden Göztepe, başarılı kanat oyuncusuna en az 2 yıllık daha sözleşme teklif edecek.

TERİM HALİL İLE GÖRÜŞTÜ

G.Saray'da yeni yönetimi bekleyen tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in de sezon bitiminde Halil Akbunar ile temasa geçerek nabız yokladığı gelen haberler arasında.

GÖZTEPE'DE ZULJ GİTTİ HASAN HÜSEYİN GELECEK

Göztepe, başkan Mehmet Sepil'in görevini bıraktığını açıklamasıyla sarsılırken bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Şu ana kadar iç transferde Atınç ve Berkan'la anlaşıp Alpaslan'la vedalaşan Göztepe'de Peter Zulj'la da yollar ayrıldı. Devre arasında Belçika'nın Anderlecht takımından kiralanan Avusturyalı oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden Göztepe camiasına veda etti. Dış transferde de hamle yapmaya başlayan Göztepe eski futbolcusu Hasan Hüseyin Acar'la görüşmelere başladı. Son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen 26 yaşındaki futbolcu kulübünden ayrıldı. Göztepe ile temasa geçtiği öğrenilen orta saha oyuncusunun büyük ihtimalle yeni sezonda İzmir ekibinde forma giyeceği bildirildi. Hasan Hüseyin Acar, 2014- 2015 sezonunda Göztepe formasını 2. Lig'de terletti ve sarı-kırmızılılarla şampiyonluk sevinci yaşadı.

BAŞKAN SEPİL BEKLENİYOR

GÖZTEPE'DE gözler Haziran ayında başkanlık koltuğunu bırakacağını açıklayan başkan Mehmet Sepil'e çevrildi. Şu an bulunduğu Amerika'dan 10 gün sonra İzmir'e gelerek kurmaylarıyla masaya oturacak olan Mehmet Sepil, genel kurulda kendisinden sonra kulübü yönetecek İcra Kurulu'nu belirleyecek. Mehmet Sepil'in, yeni sezon bütçesinin de belirleneceği genel kurulda bu yıl transfer bütçesini biraz daha kısacağı öğrenildi. Kulüp idaresinde kritik noktalara profesyonel isimleri monte edecek olan Mehmet Sepil, kenara çekilerek gözlerden uzak olacak. Ancak kulübün hisselerinin sahibi olarak yine de en son karar kendisine ait olacak.

HERKES EGE'YE TALİP

SEZONU 1922 Konyaspor'da kiralık olarak geçiren Göztepe'nin genç yıldızı Ege Özkayımoğlu'na Süper Lig'den talip var. Galatasaray'ın scout ekibinin uzun süredir takip ettiği 19 yaşındaki golcü oyuncuyla Konyaspor'un da yakın temasta olduğu belirtildi. Yeşilbeyazlı ekibin pilot takımında forma giyen Ege'nin sözleşmesinde Konyaspor'un '1 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi. Ancak bu rakamı fazla bulan Konya ekibinin yönetimi, futbolcunun bonservisi için indirim talep ediyor. Göztepe yönetimi de Ege'yi bu sezon kadroda değerlendirmek istiyor.

■ BURAK HAKERLER