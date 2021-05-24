Sepil için stada pankart asıldı

HAZİRAN ayında görevi bırakacağını açıklayan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil için Göztepeli taraftarlar, stadyuma "Elini elimizden çekme" yazılı pankart asarak görevi bırakmaması yönünde çağrıda bulundu. İzmir ekibinde 7 yıldır başkanlık görevini sürdüren Sepil'in göreve devam etmesini isteyen sarı-kırmızılılar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla Sepil'in görevi bırakma kararı için üzüntülerini dile getirmişti.

Taraftarlar, önceki gün Gürsel Aksel Stadyumu'nun dışına "Elini elimizden çekme" sözlerinin yazılı olduğu bir pankart asarak Sepil'e çağrı yaptı.