Başkan geri mi dönüyor?

Göztepe'de, kulüp başkanı Mehmet Sepil, Haziran ayında yapılacak kongrede görevi bırakma kararı aldığını açıklamış ve soğuk duş etkisi yaratmıştı. Süper Lig'de sezonu 51 puanla 10. sırada tamamlayan Göz- Göz'de, gerek taraftar baskısı, gerek birlikte yola çıktığı icra komitesindeki yakın çalışma arkadaşları ve sivil toplum kuruluşları ve İzmir'in önde gelen isimlerinin ve siyaselerin baskısı nedeniyle başkan Sepil'in geri dönüş sinyaline soğuk bakmadığı öğrenildi.

AİLESİYLE KONUŞACAK

Başkan Mehmet Sepil'in, baskılar nedeniyle geri adım atacağı konuşuluyor. Sepil'in, yeniden kurmayları ve ailesi ile bir değerlendirme yapıp karar vereceği gelen haberler arasında. Altınbaş Holding'ten 2014 yılında devraldığı kulübü 2. Lig'den 14 sene sonra Süper Lig'e çıkarıp burada kalıcı yapan, sarı-kırmızılılara aradan geçen süreç içinde Urla Adnan Süvari Tesisleri ve tarihindeki ilk stadı olan Gürsel Aksel Stadı'nı kazandıran Sepil'e, taraftarlar ve camiadan büyük baskı var. Veda kararını yazılı bir açıklamayla duyurmasında büyük haklılık, kırgınlık ve kızgınlık olduğunu altını çizen başkan Sepil'in yakın bir arkadaşı Yeni Asır'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Evet çok üzgün ve kırgın, özellikle kendisine edilen küfürleri unutamadığını söylüyor. Ancak önümüzdeki hafta ABD'den geliyor, dönebilir, kendisine yapılan rica ve baskıları kırmayacak kadar naif bir insandır Mehmet Sepil, bir kez daha devam diyebilir."

GÖZTEPE'YE ALMAN PANZERİ

SÜPER Lig'de gelecek sezon üst sıraları hedefleyen Göztepe, transferde rotayı Almanya'ya çevirdi. Orta alanda Peter Zulj ile yolları ayıran, Esiti'nin de durumunun netlik kazanmadığı Göz- Göz'de on numara transferi için yönetim Köln'den Max Meyer'i listesine aldı.

KARAMAN İSTİYOR

TEKNİK direktör Ünal Karaman'ın Meyer'in alınması için sarı-kırmızılı yönetime rapor verdiği iddia edildi. Alman futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin sona ermesi Göztepe yönetiminin elini güçlendiriyor. Altyapı eğitimini Almanya'da alan ve Oberhausen, Duisburg ve Schalke altyapılarında forma giydikten sonra Schalke'nin A takımında da forma giyen 25 yaşındaki Meyer, İngiltere'de Crystal Palace'tan devre arasında yarım sezonluğuna Köln ekibine gitti. Bundesliga ekibinin sözleşme uzatmayı düşünmediği Meyer'in menajeriyle görüşüldü

OBİNNA'YA FRANSA KANCASI

GÖZTEPE'NİN yıldızları transferin gözdesi oldu. Obinna Nwobodo için Fransa Ligue 1 ekipleri sıraya girdi. Göztepe'nin sezon başında Macaristan'ın Ujpest ekibinden renklerine bağladığı 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu, Lorient, Reims ve Angers takibine aldı. Üç kulübün de Nwobodo'u scoutlarına izlettiği ve olumlu rapor aldıkları ifade edildi. Fransız kurmaylar, haziran ayında Nwobodo için sarı-kırmızılı ekibin kapısını çalacak. Obinna bu sezon 31 maçta forma giyerken 2 golün asistini yaptı. Nijeryalı orta saha oyuncusu performansıyla Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Obinna'nın sarı-kırmızılı ekiple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

EMRAH BAŞSAN TAMAM

GÖZTEPE, Erzurumspor BŞB'nin kanat oyuncusu Emrah Başsan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Kulübüyle yol ayrımına gelen deneyimli futbolcunun Göztepe'nin teklifine olumlu baktığı, teknik direktör Ünal Karaman'ın da 29 yaşındaki futbolcunun transferine onay verdiği belirtildi. Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan eski oyuncusu orta saha Hasan Hüseyin Acar transferinde de sona gelen İzmir ekibinin tıpkı geçen sezon olduğu gibi yerli rotasyonunu geniş tutacağı vurgulandı.

400 MAÇTA 84 GOL ATTI

FUTBOLA Pendikspor'da başlayan Emrah, Antalya, Ç.Rize, Sittard (Hollanda), G.Saray, Vitoria Setubal'da (Portekiz) oynadı. Emrah, bu sezonda 38 lig maçının 25'inde 11'de oynayan deneyimli oyuncu 7 gol atıp 7 de asist yaptı. Kariyerinde 400 maçta 84 gol attı.

FATİH ŞENDİL