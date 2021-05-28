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Haberler Göztepe İzmir ekibinde Ndiaye belirsizliği

İzmir ekibinde Ndiaye belirsizliği

İzmir ekibinde Ndiaye belirsizliği

28.5.2021

Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de Cherif Ndiaye belirsizliği yaşanıyor. Göztepe'nin sezon başında Hırvatistan'ın Gorica takımından kiraladığı Senegalli futbolcunun bonservisini almak için yoğun uğraş verdiği ancak kulübünün 1 milyon Euro'da ısrarcı olduğu ifade edildi. Gorica'nın Göztepe yönetiminin indirim isteğine olumlu yanıt vermemesi nedeniyle transfer görüşmelerinin sıkıştığı kaydedildi.
Ndiaye'ye Fransa, Almanya ve Belçika'dan birçok teklifin gelmesi de sarı-kırmızılıların elini zayıflattı. Bu sezon Süper Lig'de 39 maça çıkıp 10 gol atan 25 yaşındaki futbolcunun her an elden kaçabileceği dile getirildi. Göztepe'nin yollarını ayırmaya çalıştığı Nijeryalı golcü Brown Ideye'ye ise şu anlık hiçbir teklifin gelmemesi kurmayları sıkıntıya soktu.

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