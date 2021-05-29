Göz-Göz’e Kanadalı yıldız

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon için kadro yapılanmasına başlayan Göztepe'de yönetim sol kanat transferi için İngiltere'ye yöneldi. Mevcut kadrodan Norveçli Zlatko Tripic'in takımdan ayrılmasından sonra bu bölgeye transfer şart olurken yönetim aradığı ismi Championship'te buldu.

KARAMAN DA İSTİYOR

Göz-Göz yönetimi, İngiltere'de Championship'te mücadele eden Cardiff City'nin Kanadalı sol kanat oyuncusu Junior Hoilett için temaslara başladı. Kariyerine başka bir ülkede devam etmek isteyen 30 yaşındaki futbolcunun Ada ekibiyle sözleşmesi sona erdi. Yeni sezonda dış transferde kemer sıkacak olan Göz-Göz yönetimi, bon-servis bedeli olmaması nedeniyle Hoi-lett ismine oldukça sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Ünal Karaman'ın da transfere onay verdiği ifade edildi. Başarılı sol kanadın kad-roya katılmasıyla Sportif Direktör Erk Toros'un yakından ilgilendiği ve futbolcunun menajeriyle bağlantıya geçtiği ifade edildi.



ADA'DA KENDİNİ GÖSTERDİ

Kanada doğumlu Junior Hoilett, İngiltere'de kariyerine başladı. Blackburn Rovers'in alt yaş U-18 ekibinde futbola başlayan Hoilett, Almanya ekibi SC Paderborn 07 ve St. Pauli ekiplerinde kiralık olarak forma giydi. Blackburn Rovers'in A takımında da görev yapan 30 yaşındaki kanat oyuncusu 2012'de Queens Park Rangers oldu. Futbolcu 2016 yılından bu yana da Cardiff City'de top koşturuyor.



DİABATE BELİRSİZLİĞİ

GÖZTEPE'NİN devre arasında Trabzonspor'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Fousseni Diabate konusu belirsizliğini koruyor. Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezon kadrosunda da düşünmediği 25 yaşındaki Malili oyuncu için son karar Ünal Karaman'da. Trabzonspor, Göztepe yönetiminden Diabate için girişim beklerken başkan Sepil'in haziran ayından görevini bırakma kararının ardından Karadeniz temsilcisi beklemeye geçti. İç transferde henüz sadece Atınç ve Berkan ile sözleşme imzalanırken, kiralık oyunculardan Peter Zulj takıma veda etti. Kiralık diğer oyuncular Anderson Esiti ve Cherif Ndiaye'nin de durumu belirsizliğini korurken, Amarika'da bulunan başkan Mehmet Sepil'in İzmir'e gelmesiyle, başta Diabate, Esiti ve Cheriff'in durumu netleşecek.