Göztepe’den stoper avı

Spor Toto Süper Lig'de beşinci sezonuna girecek olan Göztepe'de yönetim stoper operasyonu için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk ve Titi'nin takımdan ayrılmasından sonra stoper transferi zorunlu hale gelirken kurmaylar takviye için iki aday belirledi.

Göztepe yönetimi, daha önceden de de talip olduğu Trabzonspor'dan Majid Hosseini ve Fenerbahçe'den Zanka'nın peşine düştü. İranlı Hosseni'nin bordo-mavili ekiple sözleşmesi sona ererken, geçen sezonu Kopenhag da kiralık olarak geçiren Zanka'nın ise Fenerbahçe ile bir yıl daha kontratı bulunuyor. Bu sezon Trabzonspor'da 19 maça çıkan Hosseini, 732 dakika sahada kaldı. Zanka ise, Danimarka Ligi'nde Kopenhag formasıyla 30 karşılaşmaya çıktı, 1 gol kaydetti.

İKİSİNİ DE İSTİYOR

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Trabzonspor'dan eski öğrencisi Hosseini'nin transferi için onay verirken bonservis engeli bulunmayan futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ifade edildi. 24 yaşındaki genç futbolcunun İzmir'de eski teknik patronu Karaman ile buluşmaya sıcak baktığı öğrenildi. Bonservisi Fenerbahçe'de olan 31 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Zanka'nın uygun bir bedelle transferi için yönetim, sarılacivertli ekiple temas halinde. Göztepe hem Hosseini, hem de Zanka'yı alarak savunmadaki eksiğini gidermek istiyor.

KANADALI KANAT HOİLETT YOLDA

AYTEMİZ Alanyaspor'dan orta saha Hasan Hüseyin Acar ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kanat Emrah Başsan'la ilgilenen Göztepe, Cardiff City formayı giyen Junior Hoilett'in işini de bitiriyor. Geçen sezon İngiltere Championship'te Cardiff'te boy gösteren Kanadalı sol kanat oyuncusunun kulüpten ayrıldığı ve bonservisinin elinde olduğu ifade edildi. 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 21 maçta forma giyip 2 gol attı, 2 de asist yaptı. Almanya'da Paderborn ve St. Pauli takımlarında oynadıktan sonra İngiltere'nin yolunu tutan Hoilett, Blackburn Rovers, Queen Park Rangers ve Cardiff City formalarını terletti. Kanada Milli Takımı'nda 27 müsabakada oynayan futbolcu 9 kez fileleri sarstı.