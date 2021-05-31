Göztepe bombalıyor

Göztepe orta saha ve forvet hattına transfer için kolları sıvadı. Orta alanda kiralıklar Esiti, Ndiaye'nin durumları belirsizliğini korurken, Zulj ve Tripic'in takımdan ayrılmasından sonra yönetimin 3 yıldız ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Alanya'dan Hasan Hüseyin Acar ve Gil Vicente'den Brezilyalı sağ kanat Lourency ile anlaşma zemini arayan Göz-Göz'ün, Yunan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen 22 yaşındaki golcü Argyris Kampetsis'i kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.

BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Başkan Mehmet Sepil'in haziran ayında transferin başına getirmeyi planladığı Sportif Direktör Erk Toros'un Yunan kulübüyle bonservis konusunu görüştüğü öğrenildi. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunan futbolcunun transfere ikna edildiği, bonservis pürüzlerinin de giderilmeye çalışıldığı öğrenildi. Olympiakos altyapısından yetişen Kampetsis, B.Dortmund'un genç takımına transfer oldu, 2018'de Panathinaikos'a imza atmıştı.



MURAT PALULİ TAKIMDA KALDI

GÖZTEPE yönetimi, savunmadaki yıldızlarını takımda tuttu. Savunmadan sadece Alpaslan Öztürk ve sezon içinde de Titi ile yollarını ayıran Göz-Göz, Berkan ve Atınç'ın ardından sözleşmesi sona eren Murat Paluli ile de kontrat yeniledi. Performansı zaman zaman tartışılan Murat ile ilgili teknik direktör Ünal Karaman olumlu rapor verince, 26 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonu kullanıldı ve Murat önümüzdeki sezon kadroda kaldı. İki sezon önce Hatay'dan Göztepe'ye gelen Murat Paluli, bu sezon 34 maçta forma giydi.



GASSAMA BİLMECESİ

GÖZTEPE sözleşmesi sona eren Lamine Gassama ile ilgili ise henüz net bir adım atmış değil. Göztepe'den yıllık 750 bin Euro garanti ücret alan Senegalli savunmacıya indirim talebinde bulunacak olan yönetim, futbolcunun bu öneriye sıcak bakması halinde sözleşme uzatma yoluna gidecek. Aksi takdirde yönetim, Gassama ile yollarını ayırıp sağ bek mevkisi için yeni bir takviye arayacak.