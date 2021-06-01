Caulker bombası

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon üst sıraları zorlamayı hedefleyen Göztepe, transferde atağa kalktı. Göz-Göz, Alanyaspor'dan ayrılan Steven Caulker'e kanca taktı.



İNGİLİZ YILDIZ DEVLERİ PEŞİNE TAKTI

Güney ekibiyle sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminin en çok aranılan isimlerinden biri oldu. İngiliz futbolcuya Fenerbahçe ve Trabzonspor teklif yaparken, Göztepe de devreye girerek temasa geçti. Bu sezon Alanya'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Caulker'in bonservis engelinin olmaması Göztepe yönetiminin dış transferde kriterlerine uyuyor. Kariyerine ülkesi İngiltere'de başlayan Steven Caulker, altyapısından yetiştiği Tottenham, Yeovil, Bristol City, Swansea, Cardiff, QPR, Liverpool ve İskoçya'da da Dundee ekiplerinde forma giydi. 2018 Ağustos ayında Dundee United ile sözleşmesi sona eren Caulker, yarım sezon boşta kaldıktan sonra Ocak 2019'da Alanya'ya imza attı. Steven Caulker, Akdeniz ekibinde gösterdiği performansla 600 bin Euro olan değerini 4 milyon 400 bin Euro'ya kadar yükselterek adeta sıçrama yaptı.