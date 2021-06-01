Son dakika: Göztepe Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de geçen sezon sergilediği başarılı performasla dikkatleri üzerine çeken Cherif Ndiaye, sarı-kırmızılı kulüple yeniden anlaştı.
İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi bulunan Cherif Ndiaye ile opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık. Şanlı formamız ile nice başarılar Cherif" ifadelerine yer verildi. Geçen sezon Hırvatistan'ın HNK Gorica kulübünden kiralanan Senegalli santrfor, Süper Lig'de sarı kırmızılı formayla 39 maça çıkıp, 10 kez rakip fileleri sarstı. Ndiaye, kupada da 2 gol kaydetti.
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