Göz-Göz harekatı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi Alanyaspor'dan Hasan Hüseyin, Erzurumspor'dan Emrah, Trabzonspor'dan Housseini, Fenerbahçe'den Zanka ve Panathinaikos'tan Kampetsis gibi isimlerle ilgilenen Göztepe, kanat oyuncusu Oussama Assaidi'yi de listesine ekledi.

Geçen seneyi Twente'de geçiren ve sezon sonunda Hollanda ekibinden ayrılan Faslı oyuncuyla görüşmelere başlandığı ifade edildi. Transferde tam yetkiyi alan Sportif Direktör Erk Toros'un bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcuya teklifini ilettiği ve transferin en kısa zamanda sonuçlanacağı kaydedildi.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

Kariyerine Hollanda'da FC Omniworld takımında başlayan Oussama Assaidi, aynı ülkede De Graafschap ve Heerenveen formalarını giydi. İngiltere'nin yolunu da tutan deneyimli futbolcu 2012-2013 sezonun ilk yarısına kadar Liverpool'da görev alıp 2013-2015 yılları arasında Stoke City'de de top koşturdu. Bir dönem Al Ahli FC Dubai takımında oynayan oyuncu son 4 sezonu ise Twente'de geçirdi. Assiadi geçen sezon Twente'de 11 lig maçına çkıp 360 dakika sahada kaldı.

SIRA GELDİ FOUSSENİ DİABATE'YE

Göztepe, Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra yönetimin şimdiki hedefi Fousseni Diabate olacak. Trabzonspor'dan ara dönemde kiralanan Malili orta saha oyuncusu Göztepe'de kariyerine devam etmek istiyor. Trabzon yönetiminin de elden çıkarmak istediği 25 yaşındaki futbolcu için pazarlıklar sürüyor. Diabate, devre arası geldiği Göz-Göz'de 18 maçta 3 gol attı, 3 de asist yaptı.

GÖZTEPE'NİN YENİ ROTASI NİCK POWELL

Göztepe, orta sahayı canlandırmak için düğmeye bastı. Orta alanda kiralık olarak forma giyen Anderson Esiti ve Peter Zulj'un takımlarına geri dönmesi üzerine yönetim, aradığı on numarayı İngiltere'de buldu. Sarıkırmızılıların, bu sezon Championship'te Stoke City forması giyen Nick Powell'ı listesine aldığı iddia edildi. Kulübü ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki İngiliz futbolcunun menajeri ile bağlantıya geçen kurmayların maliyet yoklaması yaptığı belirtildi

BONSERVİSİ YOK

İngiltere'den hiç ayrılmayan Powell'ın, kariyerini başka bir ülkede sürdürmek istediği belirtilirken, İzmir'in konumu itibari ile futbolcunun Süper Lig'i seçebileceği kaydedildi. Crewe altyapısında yetişen futbolcu Manchester United, Wigan, Leicester, Hull gibi İngiltere'nin önemli ekiplerinde forma giydi. Futbolcunun bonservis engeli bulunmuyor.

YUNAN GOLCÜDE BONSERVİS KRİZİ

GÖZTEPE, Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen golcü Anargyros Kampetsis'te bonservis engeline takıldı. Sportif direktör Erk Toros'un Yunan kulübüyle oyuncunun bonservisi konusunda son kez görüşeceği öğrenildi. 22 yaşındaki golcünün durumu bu hafta netleşecek. Almanya'da B.Dortmund'un altyapısında da forma giyen Yunan forvet 2018-2019'da Panathinaikos'a geldi. Burada 3 sezon forma giyen Kamhetsis profesyonel kariyerinde 81 maça çıkıp 10 gol attı.

CHERİF NDİAYE NİKAH TAZELEDİ

Göztepe yönetimi, bu sezon Süper Lig'de 10 gol atan Senegalli golcünün bonservisini alarak takımda tuttu

GÖZTEPE, iç transferde emin adımlarla yoluna devam ediyor. Savunmada sözleşmesi sona eren Berkan Emir, Atınç Nukan ve Murat Paluli ile sözleşme uzatan Göztepe, kiralık yıldızı Cherif Ndiaye'yi de takımda tutmayı başardı. Sarı-kırmızılıların Hırvat ekibi Gorica'dan satın alma opsiyonu ile geçen sezon başında kiraladıkları Ndiaye'nin bonservisini aldı.

ÜÇ YILLIK İMZA YAPILDI

HIRVAT basını, Göztepe'nin Ndiaye için satın alma opsiyonunu kullandığını iddia ederken Göztepe'nin 1 milyon Euro bonservis ödediği ifade edildi. Hırvat basını Senegalli yıldız golcünün satışını zafer olarak nitelendirirken mevcut kadrosunda Adis Jahovic gibi bir yıldıza da sahip olan teknik direktör Ünal Karaman'ın eli güçlendi. Göztepe yönetimi de transferi doğruladı. 25 yaşındaki Ndiaye, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Göztepe kulübü, Ndiaye'ye sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi. Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla lig ve kupada 40 maça çıkan Senegalli golcü, 12 kez gol sevinci yaşarken, 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

■ BURAK HAKERLER