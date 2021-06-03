İşte Göz-Göz’ün yol haritası

Göztepe'de 7 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Mehmet Sepil, önceki gün Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarlarla bir araya gelerek görevinden ayrılacağı kararını yinelemişti. Yaklaşık 5 saat süren bir canlı yayında taraftarların sorularını yanıtlayan Başkan Sepil, bundan sonraki süreçte kulübü neler beklediğinin de yanıtlarını verdi. Bir hafta içinde kurmaylarıyla toplantı yapacağını ifade eden Sepil, geçiş döneminde oluşturulacak İcra Kurulu'nun yönetimsel sorumluluğu üstleneceğini ifade etti.

PARA YÖNETİMİ ŞİRKETTE

Two Zero isimli yatırım fonu şirketinin kulüpten 2 milyon 500 bin dolara yüzde 6 hisse aldığını belirten Sepil, "İlk adım olarak içimize bir fon aldım. Şirket daha fazla yatırım yapabilir. Hollanda'dan alt ligden bir takım alıyorlar. 'Göztepe ile bu takımı senkronize edebilir miyiz?' diye düşünüyorlar. Anlaşmamız gereği şirketin ortaklarından Barış Hocaoğlu yönetimde olacak.Paranın yönetimini de kendilerine bıraktık. Çok zor bir süreç olacak. Geçen sezondan kurduğumuz bir yapı vardı. O yapıyı devam ettireceğiz. Yıldız oyuncuya önem vermiyorum. Çok daha gençleştirilmiş, daha hedefe dönük oyuncuları takıma kazandıracağız" dedi.

AKBUNAR KARARI ÜZDÜ

Göztepe'de 2020 Avrupa Şampiyonası için A Milli Takımı'nın geniş kadrosuna dahil edilip ardından sakatlığı gerekçesiyle kadrodan çıkarılan Halil Akbunar kararı camiayı üzdü. 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı giyemeyecek olan Halil'e haksızlık yapıldığını savunan Göztepeliler sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulundu. Başkan Vekili Talat Papatya da attığı tweette, "Sakın üzülme evlat. Bu ülkede hiçbir başarı cezasız kalmaz" mesajını yayınladı. Taraftarlar da Halil Akbunar'a destek mesajları paylaştı. Halil de milli kafileden elenmesi sonrası kişisel sosyal medya hesabından Göztepe armasını öptüğü fotoğrafını yayınladı.

İLK TRANSFER LOURENCY

Sarı-kırmızılı yönetim, Portekiz ekibi Gil Vicente'den sağ kanat oyuncusu ile 3 yıllık anlaşma sağladı, imza çok yakın.

SÜPER Lig'de kadro yapılanmasına başlayan Göztepe, dış transferde ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, bir süredir takibinde olan Portekiz ekibi Gil Vicente'nin sağ kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues'i kadrosuna kattı. Kulübü ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla 3 yıllığına anlaşma sağlandığı ve resmi imzaların da en kısa sürede atılacağı öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil, taraftarlarla katıldığı canlı yayında Lourency'yi kadroya kattıklarının müjdesini verdi.

PORTEKİZ'DE BANKO OYNADI

BREZİLYA'DA futbol kariyerine başlayan Sambacı, Chapecoense'de yetiştikten sonra Vila Nova ve Brasil- RS takımlarında kiralık olarak forma giydi. 2019-2020 sezonu başında Portekiz temsilcisi Gil Vicente'ye transfer olan Lourency, burada 2 sezon geçirdi. Futbolcu geçtiğimiz sezon Portekiz'de 34 maçta forma giyerken fileleri 5 kez sarstı ve 1 golün de asistini yaptı.

GASSAMA'DAN YANIT BEKLENİYOR

GÖZTEPE'DE sözleşmesi sona eren Lamine Gassama'nın durumu belirsizliğini koruyor. Senegalli futbolcuya yıllık 750 bin Euro'luk ücretinde indirim talep edilirken, başarılı sağ bekin kararı bekleniyor

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