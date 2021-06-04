Gurbetçi atağı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi dış transferde atağa kalkan Göztepe, rotasını Almanya'ya çevirdi. Göz-Göz yönetimi, gurbetçi atağına kalkarken, Almanya'daki gurbetçi yıldızları listesine ekledi. İlk olarak Bundesliga 2'de Darmstadt formasıyla attığı 27 golle gol kralı olan Serdar Dursun'a kancayı takan sarı-kırmızılılar, iki futbolcuya daha teklif götürdü. Hedefteki isimlerin ise Werder Bremen'den stoper Ömer Toprak ve Köln'ün orta sahasında görev yapan Salih Özcan'ın olduğu ifade edildi. Transferden sorumlu Sportif Direktör Erk Toros'un hem Ömer, hem de Salih için oyuncu ve kulüpleriyle temaslara başladığı iddia edildi. İki futbolcunun da Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı ve Göztepe'ye olumlu yaklaştığı vurgulandı. Almanya'da Freiburg altyapısından yetişen 32 yaşındaki Ömer, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen formalarını giydi. Deneyimli futbolcu 27 defa da ayyıldızlı formamızı terletti.

ÜÇ İSİMLE GÖRÜŞÜYOR

Köln'den yetişen 23 yaşındaki Salih ise 2019-2020'de Holstein Kiel takımında top koşturup yeniden Köln'e döndü. Yönetimin üç ismi de en kısa sürede kadroya katması bekleniyor.



LİSTESİ KABARIK

Dış transferde ilk imzayı Gil Vicente'den sağ kanat Lourency'ye attırmayı planlayan Göztepe'nin transfer listesi çok kabarık. Yurtiçi ve yurtdışından birçok yıldızı gündemine alan Göz-Göz yönetimi, Erzurumspor'dan Emrah Başsan'ın yanı sıra Alanyaspor'dan ayrılan orta saha Hasan Hüseyin Acar ile ilgili de temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, iki oyuncuyu da kadrosuna katmanın planlarını yaparken, yabancı transferinde de birçok yıldızı gündeminde tutuyor.



YABANCILAR DA LİSTEDE

S arı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe'den stoper Zanka, Trabzonspor'dan Hosseini, Panathinaikos'tan Kampetsis, Twente'den Assaidi gibi isimlerle de temaslarını sürdürüyor. İç transferde şimdiye kadar Atınç, Berkan, Murat'la sözleşme uzatan, Ndiaye'nin de bonservisini alan yönetim, Lamine Gassama'dan da yanıt bekliyor.