Göz-Göz’den sola hamle

GÖZTEPE yönetimi, savunma takviyesi için düğmeye bastı. Maliyeti yüksek olan sol bek Dzenan Burekovic'i kadrodan çıkarmayı planlayan yönetim, Berkan Emir'e alternatif yaratmak için iki isim belirledi. Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Rio Ave'den Fabio Coentrao'nun yanı sıra Fransa'da Lens forması giyen Massadio Haidara'ya kanca attı.

Malili savunma oyuncusunun menajeri ile temasa geçen kurmaylar, nabız yoklaması yaptı. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan 28 yaşındaki sol bekin transferi için yönetim kiralık formülünü de devreye sokacak. Bu sezon transferde maliyetleri düşüren ve bonservis bedeli ödemek istemeyen Göz-Göz yönetimi, uygun bir ücretle Haidara'nın transferini kiralık olarak bitirmek istiyor. Başarılı savunmacının da Spor Toto Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı kulüplerin anlaşması halinde transferin gerçekleşebileceği iddia edildi.

Bu arada kurmaylar Fabio Coentrao ile de temaslarını sürdürüyor.

STOPER DE OYNUYOR

Gerçek mevkisi sol bek olan Haidara, stoper olarak da görev alabiliyor. Orta sahanın solunda da forma giyebilen Malili yıldız Nancy altyapısında yetişip N.United'a gitti. 2018 yılından bu yana Lens'te oynayan Haidara'nın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro'yu buluyor.

ÜÇ YABANCI SATIŞ LİSTESİNDE YER ALIYOR

GÖZTEPE, sözleşmeleri süren golcü Brown Ideye, sol bek Dzenan Burekovic ve stoper Marco Mihojevic'i yüksek maliyetlerinden dolayı satmayı planlıyor. İzmir ekibinin, satış listesine koyduğu bu üç oyucuya talip çıkması halinde hemen masaya oturacağı öğrenildi.



KAMİL AHMET 'TAMAM' GİBİ

GÖZTEPE, yönetimi sağ bek Lamine Gassama ile yeniden anlaşma yoluna gitmezken yerine düşünülen Trabzonsporlu Kamil Ahmet Çörekçi ile prensip anlaşmasına vardı. 29 yaşındaki sağ bek ile uzun süredir temasta olan yönetiminin futbolcuyla her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi. Sözleşmesi sona eren futbolcu için bordo-mavililer, 2 yıl kontrat uzatma hakkına sahip bulunuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu konuda henüz tam kararını vermediği öğrenildi. Transferi resmiyete dökmek için Avcı'nın kararını bekleyen Çörekçi ve Göztepe, Trabzonspor ile temaslarını sürdürüyor.

■ BURAK HAKERLER