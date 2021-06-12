Göz-Göz’de 14 Haziran heyecanı

Süper Lig'de üst üste 5. sezonunu geçirmeye hazırlanan Göztepe'de taraftarlar 1 yıl aradan sonra kulübün kuruluş yıl dönümünü yine coşkulu bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor. Yıllardır Göztepe'nin 14 Haziran'daki kuruluş yıl dönümünü binlerin katılımıyla müthiş bir görsel şölen oluşturup kutlayan taraftarlar, geçen sene korona virüs pandemisi yüzünden uygulanan yaygın kısıtlama nedeniyle bir organizasyon yapamadı.



KUTLAMA COŞKULU OLACAK

Kulübün 95. kuruluş yıl dönümü geçen yıl yalnız yönetimin Gürsel Aksel Stadı'nda pandemiyle savaş veren sağlık çalışanlarının katılıp sahanın ortasında meşale yaktıkları törenle kutlandı. Bu yıl ise taraftarlar senelerdir olduğu gibi 14 Haziran Pazartesi akşamı yine Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplanıp sosyal mesafelere dikkat ederek yan yana dizilerek meşale şov gerçekleştirecek. Havai fişek gösterileri ise yönetimin geçen yıl kuş sürülerine zarar vermemek için aldığı karar gereği bu yıl da düzenlenmeyecek.