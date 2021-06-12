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Göztepe’de Onovo sesleri

Göztepe, yabancı transferinde de mutlu sona ulaşmak üzere. Gil Vicente'den Lourency ile prensip anlaşmasına varan Göz-Göz yönetimi ikinci yabancı oyuncuyu da kadroya katmaya hazırlanıyor.

Göztepe’de Onovo sesleri

12.6.2021

Geçen sezon Macaristan ekibi Ujpest'ten Dzenan Burekovic ve Obinna Nwobodo'yu transfer eden sarı kırmızılı yönetim, aynı e- kipten ön libero Vincent Onovo'yu da renklerine bağlamak için harekete geçti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
1 yıl daha sözleşmesi bulunan Nijeryalı 25 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilirken, yönetimin bonservis sorununu çözmeye çalıştığı iddia edildi. Finlandiya ekibi FC İnter'de profesyonel olan başarılı ön libero, Helsinki'de de forma giydikten sonra 2017- 2018 sezonunun devre arasında Macaristan ekibi Ujpest'e transfer olmuştu.

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