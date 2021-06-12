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Haberler Göztepe Göztepe’den transfer harekatı

Göztepe’den transfer harekatı

Göztepe’den transfer harekatı

12.6.2021

KADINLAR Voleybol 1. Ligi takımlarından Göztepe hamlelerine başladı. Yeni sezonda Play-Off'u hedefleyen sarı-kırmızılılar, iç transferde başantrenör İlker Alkan, yardımcı antrenörler Umut Kızrak ve Teoman Topçu, takım menajeri İremsu Durmuş, fizyoterapist Elif Yeşilay'la nikah tazeledi. Göztepe, daha sonra iç transferde voleybolcularından Gökçe Arıkan, Göksu Göçmen, Gülsüm Şeyda Alp, Nehir Kurtulan, Nazlı Alkan, Selcan Partal, İlayda Alkan ve Sıla Demirtaş ile yeni sezonda da beraber olacaklarını açıkladı.

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