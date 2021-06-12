Halil Akbunar: Kalıcı olacağım

Göztepe'nin A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası kadrosundan elenmesi tartışma yaratan altyapı patentli yıldızı Halil Akbunar, taraftarın gönlünde taht kuran açıklamalar yaptı. Göztepe'de 2012 yılından beri A takımda forma giyen, transferde adı birçok kulüple anılan Halil, verdiği röportajda, "Göztepe'nin yuvadan yetişmiş oyuncusuyum. Kiralık gittiğim ilk yıllarda çok acı çektim. Mutluluğu burada buldum, dünyamı burada kurdum. Şimdi transfer mevsimi, herkes için hayırlı olsun. Ben bu mevsimlerin dışındayım. Futbolu Göztepe'de bırakacağım. 35 yaşıma kadar oynamak dileğindeyim. 7-8 yılım daha var. Bu dönemde Göztepe'yi yeniden Avrupa kupalarına döndürebilirsek, efsane kaptanımız Gürsel Aksel, Nevzat Güzelırmak ve Halil Kiraz ağabeylerimizin yaşattığı o masalın devamını yazabilirsek görevimi yapmış olurum" dedi.