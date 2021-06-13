Göz-Göz sol şeritte

Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe takviye çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, sol kanatta Zlatko Tripic'in takımdan ayrılması ve Trabzon'dan kiraladıkları Diabate'nin transferindeki belirsizlik nedeniyle bu bölgeye aradığı alternatifi İngiltere'de buldu. Yönetim, scout ekibinin uzun süredir takip edip olumlu raporlar hazırladığı, Newcastle United ekibinden Christian Atsu'yu takibine aldı.

Championship ekibiyle sözleşmesi sona eren futbolcunun transferi için temaslar hız kazandı. Ganalı 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun menajeri ile temasa geçen yönetim, bonservis engeli olmaması nedeniyle de transferi ilk sıraya aldı. Transferde maliyetleri düşürme kararı alan Göz- Göz yönetimi, Ganalı Christian Atsu'nun yıllık ücretinin mali kriterlere uyması halinde daha somut adımlar atacak.

İYİ BİR ALTERNATİF

Avrupa'nın önemli kulüplerinden de ciddi teklifler alan 29 yaşındaki Atsu'nun kariyerine yeni bir yön vermek istediği ve Süper Lig'i tercih edebileceği öğrenildi. Sol kanat takviyesi için Türkiye ve yurtdışından alternatif isim arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, transferi en kısa sürede çözmek istiyor.

GÖZTEPE'NİN GÖZÜ TRABZONSPOR'DA

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, gözünü Trabzonspor'a çevirdi. Bordo-mavililerden ayrılan İranlı stoper Majid Hosseini ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, sağ bek Ahmet Kamil Çörekçi, defans oyuncusu Hüseyin Türkmen ve geçen sezon kiralık olarak oynattığı orta saha Fousseni Diabate için de harekete geçti.

SICAK BAKIYOR

Teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştıran yönetimin özellikle Hosseini ve Kamil transferinde önemli mesafe kat ettiği bildirildi. Başarılı teknik adam Karaman'ın, Diabate'nin de takımda devam etmesine sıcak baktığı ve oyuncunun büyük ihtimalle yeni sözonda da Göztepe forması giyeceği vurgulandı. Trabzonspor yönetiminin de Diabate'yi gelecek sezon kadroda düşünmediği ifade edildi.

CHELSEA'DE DE FORMA GİYDİ

Portekiz'de Porto'da futbola başlayan Christian Atsu, Rio Ave, Chelsea, Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinde forma giydi. 2017'den bu yana Newcastle United'da forma giyen Ganalı sol kanat oyuncusu ay sonunda boşa çıkarak serbest kalacak.

■ BURAK HAKERLER