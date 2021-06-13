Göztepe 96'ncı yaşını kutlayacak

14 Haziran 1925 yılında kurulan ve 96'ncı yaşına girecek olan sarı-kırmızılılarda yönetim ve taraftarlar pandemi kurallarına uygun olarak kutlama organizasyonu gerçekleştirecek. Yönetim Gürsel Aksel Stadı'nda, sarı-kırmızılı futbolseverler ise Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplanacak.

Saatler 21.30'u gösterdiğinde taraftarlar sahil şeridinde binlerce meşale yakarak geceyi aydınlatacak. Statta ise müzik ve ışık gösterileri gerçekleştirilecek. Havai fişek gösterileri ise yönetimin geçen yıl kuş sürülerine zarar vermemek için aldığı karar gereği yine düzenlenmeyecek. Taraftarlardan saat 22.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması, maske ve mesafe konusunda da dikkatli olunması isetenecek.