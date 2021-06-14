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Haberler Göztepe Göztepe 96’ncı yaşını kutlayacak

96’ncı yaşını kutlayacak

Göztepe 96’ncı yaşını kutlayacak

14.6.2021

GÖZTEPE her sene geleneksel hale getirdiği kuruluş yıldönümünü bugün yine büyük bir coşkuyla kutlayacak. 14 Haziran 1925 yılında kurulan ve 96'ncı yaşına girecek olan sarı-kırmızılılarda yönetim ve taraftarlar pandemi kurallarına uygun olarak kutlama organizasyonu gerçekleştirecek. Yönetim Gürsel Aksel Stadı'nda, sarı-kırmızılı futbolseverler ise Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplanacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde taraftarlar sahil şeridinde binlerce meşale yakarak geceyi aydınlatacak. Stat çatısına çıkacak olan kulübün amatör sporcuları aynı anda meşale yakacak. Taraftarlardan saat 22.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması, maske ve mesafe konusunda da dikkatli olunması istenecek.

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