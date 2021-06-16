Dimitri Payet bombası

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Göztepe, transfer bombasını patlatmak üzere. Sarı-kırmızılı yönetimin, sol kanatta Zlatko Tripic'in ayrılmasından sonra oluşan boşluğu Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen Dimitri Payet ile dolduracağı öğrenildi.

34 yaşındaki tecrübeli sol kanatla temasa geçen yönetimin transferde önemli bir yol kat ettiği ve prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi. Yönetimin yıldız futbolcuya bonuslar dahil toplam 2.5 milyon Euro ile ev ve araba da vereceği belirtildi. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Payet ile el sıkışılması üzerine taraftarlar ayağa kalktı.

TARAFTARDA PAYET COŞKUSU

Kulübün 96. kuruluş yıldönümünü kutlayan sarı-kırmızılı taraftarların transfer haberiyle coşkusu daha da arttı. Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Dimitri Payet, Fransa Milli Takımı'nda da uzun süre oynadı. Fransa Milli Takımı ile 38 maça çıkan Payet, fileleri 8 kez havalandırdı. Futbola Fransa'da Saint- Pierroise ekibinde başlayan yıldız futbolcu, Le Havre, Excelsior, Nantes, Saint- Etienne, Lille, West Ham ve son olarak Marsilya'da forma giydi.

TÜRKMEN ISRARI

GÖZTEPE'DE yönetim transfer listesindeki Trabzonspor'lu genç stoper Hüseyin Türkmen ile ilgili temaslarını sürdürüyor. Sarıkırmızılı yönetim, teknik direktör Ünal Karaman'ın ısrarla istediği 23 yaşındaki savunmacıyı kadroya katmak için tüm şartları zorluyor. Göz-Göz, Hüseyin Türkmen'e yıllığı 650 bin Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif ederken, Karadeniz ekibine de 850 bin Euro bonservis bedeli önerdi. Hüseyin Türkmen'in İzmir ekibinin teklifine olumlu yaklaştığı, transferle ilgili Trabzonspor yönetiminden haber beklendiği ifade edildi. U-21 Milli Takım forması da giyen Hüseyin bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor ile 11 karşılaşmaya çıktı. Trabzonspor altyapısında yetişen genç stoper, 4 sezondur A takımda görev yapıyor.

■ BURAK HAKERLER