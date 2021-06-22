Göz-Göz’den Meyer atağı

Dış transferde bonservisi elinde olan genç yıldızlara yönelen Göztepe, on numara transferi için yönünü yeniden Almanya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, yaklaşık bir ay önce gündemine aldığı Alman yıldız Max Meyer'e yeniden yöneldi.

Bundesliga'da Köln ekibinde forma giyen ve kulübüyle sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki orta sahayı transfer etmeyi planlayan Göz-Göz, takımdan ayrılan Zulj ve Esiti'den sonra oluşan boşluğu bu oyuncu ile doldurmak istiyor. Başarılı orta sahanın bonservis engelinin olmaması da sarı-kırmızılı yönetimin mali kriterlerine de uyum sağlıyor.

SCHALKE'DE DE OYNADI

Teknik direktör Ünal Karaman'ın da olumlu rapor verdiği genç on numaranın menajeri ile yeniden temasa geçen kurmaylar, transferi bitirmek için girişimlerini hızlandırdı. Almanya'da Oberhausen, Duisburg ve Schalke altyapılarında forma giydikten sonra Schalke'nin A takımında da forma giyen Meyer, İngiltere'de C.Palace'tan devre arasında Köln ekibine gitmişti.

PİYASA DEĞERİ 1.5 MİLYON EURO

2018 yılında Schalke'de forma giydiği dönemde 20 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Meyer'in değeri şu an 1.5 milyon Euro'ya düştü. Alman Milli Takımı'nda da 4 kez şans bulan genç orta saha kariyerinde yeni bir çıkış arıyor.

BAŞKAN SEPİL GÖREVDE

GÖZTEPE'DE bir süre önce başkanlık görevini bırakacağını açıklayan Mehmet Sepil'in kararını şimdilik İzmir'de olan ve yeni yapılik askıya aldığı öğrenildi. lanmada yeniden başrol oynayan başkan Mehmet Sepil'in transferleri de yönettiği öğrenildi. Sepil'in önümüzdeki günlerde hem kendi geleceği hem de takıma nasıl bir hamle yapacağı merakla bekleniyor. Göztepe taraftarı ise yeni sezon öncesi takıma yapılacak takviyeleri bekliyor.

LOURENCY BİLMECESİ

Göztepe'de başkan Mehmet Sepil'in haftalar önce transferini açıkladığı kanat oyuncusu Lourency Rodriguez'in transferi yılan hikayesine döndü. Henüz transferi resmiyet kazanmayan Portekizli 25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılardan daha fazla para talep ettiği ancak tekrar masaya oturulup sorunların çözüldüğü bildirildi. Mali sorunların giderilmesiyle Rodriguez'in bu hafta İzmir'e gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Ülkesinde Chapecoense'de futbola başlayan Rodriguez, Vila Nova, De Pelotas ve Gil Vicente'de oynadı.

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