Galatasaray Göz-Göz'ün yıldızlarına talip. Göztepe'de rota Adem...

Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe'nin yıldızları Galatasaray yönetiminin hücumuna uğradı. Sarı-kırmızılı ekipte sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk'ü bünyesine katan Galatasaray, Göz-Göz'ün diğer iki yıldızı kaleci İrfan Can Eğribayat ve kanat oyuncusu Halil Akbunar için yeniden devreye girdi. G.Saray'ın yeni seçilen başkanı Burak Elmas'ın teknik direktör Fatih Terim'in istediği iki yerli oyuncuyu takıma kazandırmak için tüm imkanlarını seferber ettiği öğrenildi. Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'dan sonra eldivenleri emanet edecek genç bir file bekçisi arayan Aslan, İrfan Can'da karar kıldı.

TERİM DEVREYE GİRDİ

Göztepe ile başarılı bir sezon geçiren 22 yaşındaki eldivenin sözleşmesi devam ediyor. Milli oyuncu Halil Akbunar için ise Fatih Terim bizzat devreye girdi. Daha önce aldığı teklifler sonrası 'Göztepe'nin efsanesi olacağım, tekliflerle ilgilenmiyorum" açıklaması yapan Halil'i, Terim'in özel olarak aradığı ve transferi için iknaya çalıştığı öğrenildi. Futbolcu maliyetlerini kısan Göztepe yönetiminin ise cazip bir teklif gelmesi halinde iki yıldızın satışına onay verebileceği iddia edildi. Halil ve İrfan Can yurtdışından da birçok ekibin takibinde yer alıyor. Halil için Bundesliga ekipleri Hertha Berlin, Stuttgart ve Freiburg'un teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Yıl boyunca İrfan Can'ın performansını mercek altına alan Fransız Nimes ve Metz takımları transfer için nabız yoklayacak.

GÖZTEPE'DE ROTA ADEM

GÖZTEPE, dış transferde büyük oynuyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın listesi doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren yönetimin, golcü transferinde yeni hedefi Adem Büyük oldu. Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatya'da forma giyen başarılı futbolcuyu renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Süper Lig'e yeni yükselen İzmirli rakibi Altay'ın da talip olduğu 33 yaşındaki futbolcuya menajeri kanalıyla teklifini ileten Göz-Göz, bonservis sorununu çözmek için de çalışma başlattı. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan Adem Büyük için Göz-Göz, Altay'ın yanı sıra Süper Lig'in iddialı ekibi Galatasaray ile de çekişiyor. Futbolcunun önceliğini İstanbul ekibine verdiği ve eski hocası Fatih Terim'den haber beklediği ifade edildi. Aslan'dan olumsuz yanıt alması halinde ise başarılı golcünün rotasını Göztepe'ye çevireceği öğrenildi.

Süper Lig'de tam 256 maç

33 yaşındaki golcü Adem Büyük, Süper Lig'deki tecrübesiyle dikkat çekiyor. Adem, Süper Lig'de tam 256 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 63 gol atıp, 36 da asist üretti. Futbolcu, Altay, Manisa, Mersin İY, Kasımpaşa ve Galatasaray'da da forma giydi.

KARİYERİNDE 4 KUPA VAR

Adem Büyük kariye boyunca 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 33 yaşındaki golcü, Manisaspor ve Mersin İY ile 1. Lig, Kasımpaşa ile de 1. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Adem, G.Saray ile de bir kez Süper Kupa kazandı.

■ BURAK HAKERLER