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28 Haziran'da sahaya inecek

'de 2021-2022 sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen , 28 Haziran Pazartesi günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde top başı yapacak. Göztepe’de altyapıda forma giyen birçok genç oyuncunun da A takımla çalışmalara katılacağı açıklandı.

Göztepe 28 Haziran'da sahaya inecek

23.06.2021, 11:52

Sarı-kırmızılılar 5 Temmuz'a kadar tesislerinde çalışmalarını sürdürüp 6 Temmuz Salı günü ilk etap kampı için Afyonkarahisar'a gidecek. Afyonkarahisar'da 13 gün boyunca kamp yapacak Göz-Göz, 21 Temmuz'da ise ikinci etap çalışmaları için Erzurum'a hareket edecek.

Şu ana kadar sadece Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş'ı transfer eden İzmir ekibinde Teknik direktör Ünal Karaman'ın Afyonkarahisar kampına kadar en az 3 takviyenin daha yapılmasını istediği bildirildi. Karaman'ın öncelikli olarak stoper transferlerinin tamamlanmasını talep ettiği bildirildi. İzmir temsilcisinin transferde görüştüğü Balıkesirspor'dan ayrılan orta saha Taşkın Çalış, Ankara Keçiörengücü'ne imza attı. Göztepe'de altyapıda forma giyen birçok genç oyuncunun da A takımla çalışmalara katılacağı açıklandı.
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