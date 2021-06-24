Burak Süleyman Bandırma’ya gitti

GÖZTEPE'NİN geçen sezon 2. Lig ekibi Kocaelispor'dan büyük umutlarla renklerine bağladığı Burak Süleyman takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekipte bekleneni veremeyen ve geçtiğimiz sezon devre arasında eski kulübü Kocaelispor'a kiralık olarak verilen orta saha oyuncusu, yönetimle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. 26 yaşındaki futbolcu bedelsiz olarak gitti, 1. Lig ekibi Bandırma'yla 2 yıllık anlaştı.