Transfer savaşı

Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş ile ligi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Süper Lig'in iki devi, Göztepe'den Halil Akbunar, Sassuolo'dan Kaan Ayhan ile Benfica'dan Gedson Fernandes'i kadroya katmak için savaş veriyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşılması üzerine transfere yönelen siyah-beyazlıların İzmir ekibi Göztepe ile sözleşmesi süren Halil Akbunar'ın transferinde bir adım önde olduğu kaydedildi. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Kara Kartal'ın bu transferi kısa sürede bitirmek istediği açıklandı. İki takımın da ısrarla istediği Kaan Ayhan için de girişimler hızlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in İtalyan ekibinde forma giyen milli oyuncuyla görüştüğü ve söz aldığı ifade edildi. Yönetimden transferin bitmesini istedi.



GEDSON FERNANDES'İ KİM KAPACAK?

Beşiktaş ve Galatasaray arasında Gedson Fernandes gerginliği de yaşanıyor. Geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibi Benfica'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve iyi bir performans gösteren yıldız futbolcunun alınması için Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın şart koştuğu belirtildi. Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim'in de yeni başkan Burak Elmas'tan bu transferi bitirmesini istedi.



ROSİER'DE RAKİP ÇOK

Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Salih Uçan'la prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Rosier ve Ghezzal konusunda girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Ghezzal için Leicester City ile anlaşma noktasına gelirken, Rosier transferinde ise zorlanıyor. Sporting'in 24 yaşındaki Fransız oyuncusunu, Marsilya, Celtic ve Lazio da kadrosuna katmak istiyor.



KARA KARTAL 5 TEMMUZ'DA HAZIRLIKLARA BASLAYACAK

BEŞİKTAŞ, yeni sezonun çalışmalarına 5 Temmuz'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, ilk antrenmanını 5 Temmuz Pazartesi günü Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirecek. Yeni sezon öncesi ilk etap kampını 5-15 Temmuz'da Slovakya'da yapmayı planlayan Kara Kartal, bu ülkede virüs salgınından dolayı uygulanan zorunlu karantina sebebiyle organizasyonu iptal etmişti.



40 MAÇTA OYNADI

27 yaşındaki Halil Akbunar geçen sezon Göztepe'de 40 maçta forma giyerek ligin en istikrarlı oyuncusu oldu.