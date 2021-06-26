Göz-Göz’e Tangocu

Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, hücum hattına takviye için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların scout ekibi son olarak İspanya'da Celta Vigo ekibinde forma giyen Arjantinli santrfor Facundo Ferreyra'yı da yönetime sundu. 30 yaşındaki golcünün bonservis engelinin olmaması sarı-kırmızılı yönetimi oldukça cezbediyor.

FUTBOLCU OLUMLU BAKIYOR

Listesindeki Umut Nayir, Tetteh ve Adem Büyük'ün taliplerinin çok fazla olması ve transferde henüz mesafe kat edilememesi üzerine yönetimin Ferreyra'yı listenin başına yerleştirdiği öğrenildi. Futbolcuyla yapılan ilk görüşmeler olumlu sonuçlanırken, Süper Lig'in kalitesi ve İzmir kentinin sosyal avantajı nedeniyle Ferreyra'nın Göztepe'yi tercih edebileceği konuşuluyor



PAYET'TEN KÖTÜ HABER

GÖZTEPE'YE Marsilya forması giyen yıldız sol kanat oyuncusu Dimitri Payet'ten olumsuz yanıt geldi. Göztepe'nin transferi için uğraştığı oyuncu kulübü Marsilya'da kalmaya karar verdi.