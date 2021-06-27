Avrupa Ligi’ne gözünü diken Göz-Göz, dış transfer çalışmalarına hız kazandırdı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen Göztepe, transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor. Listesinde yerli ve yabancı birçok futbolcuyu bulunduran sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, arayışlarını İngiltere ve Fransa'ya yöneltti.

Kadrosuna öncelikle mutlak stoper takviyesi yapacak olan Göz- Göz yönetimi, İngiltere'de Premier Lig'de Newcastle United ekibinde forma giyen Federico Fernandez'i gündemine aldı. 32 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sona ererken, yıllık ücretinde anlaşılması halinde futbolcunun Türkiye'de forma giyebileceği iddia edildi.

Göztepe'nin forvet adayı ise Ganalı forvet Majeed Waris oldu. Fransa'nın Strasbourg takımında top koşturan 29 yaşındaki futbolcuyla yönetimin görüştüğü iddia edildi.

GANALI SICAK BAKIYOR

Daha önce Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Waris'in de yeniden Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Avrupa'da ilk olarak İsveç'te Hacken forması giyen Ganalı, Rusya'da Spartak Moskova, Fransa'da Valenciennes, Lorient, Nantes ve Strasbourg, Portekiz'de Porto formalarını da giydi.

SEKİZ YILDIR ADA'DA

FEDERİCO Fernandez, kulüp kariyerine ülkesi Arjantin'de Estudiantes'te başlarken, son 8 sezonu ise İngiltere'de geçirdi. 32 yaşındaki futbolcu, İtalya'da Napoli, İspanya'da Getafe ekiplerinde forma giyerken, İngiltere'de de Swansea City'de 5, Newcastle United'da da 3 sezon geçirdi.

KAMİL AHMET ELDEN KAÇTI

GÖZTEPE'NİN de transfer listesinde yer alan Trabzonsporlu Kamil Ahmet Çörekçi, Hatayspor'a imza attı. 29 yaşındaki başarılı sağ bek, Süper Lig ekibine 3 yıllık imza attı. Sarıkırmızılıların, listesindeki Emrah Başsan da Kayserispor ile anlaşma sağlamıştı.

SARI-KIRMIZILILARDA YILDIZLARA YOL GÖRÜNDÜ

GÖZTEPE, dış transfer çalışmalarını titizlikle sürdürürken, kadrosunda verim alamadığı yıldızlarla da yolları ayırmayı planlıyor. Kiralık olarak forma giyen Cherif Ndiaye'nin kulübü Gorica'dan bonservisini alarak önemli bir takviye yapan kurmaylar, golcü Brown Ideye'nin yanı sıra Macar file bekçisi Balazs Megyeri ve stoper transferi halinde Marko Mihojevic'i de elinden çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Bu üç oyuncuya talip çıkması halinde satılarak kadroda yer açılacak.

■ BURAK HAKERLER