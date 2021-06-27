Ertan Öznur’u kaybettik

GÖZTEPE acı bir haberle sarsıldı. Sarıkırmızılı ekibin efsane kadrosunda yer alan futbolcularından Ertan Öznur hayatını kaybetti. Çeşme'deki evinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen 76 yaşındaki Öznur, İzmir ekibinin İspanyol devi Atletico Madrid'e karşı 3-0 galip geldiği kadronun da değişmez oyuncuları arasındaydı.

Sarıalan hayaÖznur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sarı-kırmızılılarda uzun yıllar futbol oynayan Ertan Öznur, sındaydı. Ertan Öznur'un cenazesi 28 Haziran Pazartesi günü defnedilecek.