Göztepe efsane futbolcusunu uğurladı

Göz-Göz'ün Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda 1968-69 sezonnuda yarı final oynayan efsane kadrosunda yer alan isimlerden Öznur için sarı-kırmızılıların mabedinde tören düzenlendi. Törene kulüp tarihinin efsane takım kadrosundan Özer Yurteri, Fevzi Zemzem, Mehmet Fahri Türken, Ulvi Kiremitçiler, Nihat Yayöz, İsmail Sütçü, Mehmet Işıkal ve Cudi Vergili'nin yanı sıra Başkan Vekili Talat Papatya katıldı.





Stada alkışlarla getirilen Ertan Öznur'un sarı-kırmızılı bayrağa sarılı cenazesi, törenin ardından Avni Naili Limboz Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP'nin eski milletvekillerinden Ali Susam ve Musa Çam, Eski Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, sarı-kırmızılı takımın mevcut futbolculardan kaptan Halil Akbunar ve Berkan Emir de son yolculuğunda Öznur'u yalnız bırakmadı. Göztepe camiası kgeçen yıl yine efsane takım oyuncularından Nevzat Güzelırmak ile Halil Kiraz'ı kaybetmenin acısını yaşamıştı.