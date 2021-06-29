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Haberler Göztepe Göztepe sezon hazırlıklarına başladı! Ünal Hoca'ya doğum günü sürprizi

sezon hazırlıklarına başladı! Ünal Hoca'ya doğum günü sürprizi

ekiplerinden , 2021-2022 sezonu için ilk çalışmasını yaptı. İdmandan önce Göztepe Teknik Direktörü 'ın 55. yaş günü nedeniyle pasta kesildi.

Göztepe sezon hazırlıklarına başladı! Ünal Hoca'ya doğum günü sürprizi
AA

29.06.2021, 20:49

Sezon öncesinde dün toplanan ve Kovid-19 testi olan sarı-kırmızılı futbolcular, tüm testlerin negatif çıkmasının ardından ilk antrenmanını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da ilk antrenmanda futbolculara destek verdi.

İdmandan önce Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın 55. yaş günü nedeniyle pasta kesildi.

İzinli futbolcuların dışında toplam 20 oyuncunun yer aldığı antrenmanda, futbolcular kondisyon ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.




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