Göz-Göz’e koşuyor

SPOR Toto Süper Lig'de sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Göztepe'nin hedefinde golcü takviyesi var. Mevcut kadrosunda yer alan golcüler Adis Jahovic, Cherif Ndiaye ve genç Ege Özkayımoğlu'nun yanına bir forvet daha transfer etmek isteyen Göz-Göz yönetimi, arayışlarını Polonya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'de forma giyen Ganalı golcü Richmond Yiadom Boakye'yi gündemine aldı.

HİÇBİR ENGEL YOK

POLONYA ekibiyle sözleşmesi sona eren futbolcunun bonservis engelinin olmaması yönetimi cezbediyor. Sarı-kırmızılıların scout ekibinin futbolcu ile ilgili olumlu raporlar verdiği ve teknik direktör Ünal Karaman'ın da transfere onay verdiği öğrenildi. 28 yaşındaki golcü oyuncu için Trabzonspor'un da devrede olduğu iddia edildi. Boakye için Karadeniz ekibiyle karşı karşıya gelen kurmaylar, en kısa sürede transferi sonlandırıp rakibinin önüne geçmeyi planlıyor.



IDEYE DE YOLCU

GEÇTİĞİMİZ günlerde kiralık ve bon-servisi sona eren 5 oyuncu ile yollarını ayı-ran Göztepe yönetimi, golcü oyuncu Brown Ideye'nin de biletini kestiği öne sürüldü. Geçen sezon başında transfer edilen ve bekleneni veremeyen Nijeryalı gol-cüye kulüp aranıyor. Sarı-kırmızılı-larla bir yıl daha kontratı bulunan 32 yaşındaki futbolcuya henüz talip çıkmadı. Yönetim futbolcu-yu elinden çıkarıp kadroda yer açmak için, Ideye'ye kolay-lık sağlamayı da planlıyor. Ideye, geçen sezon 30 maçta forma giyerken 2 gol atıp, 2 asist üretti.