Milli Takım’a sahip çıkalım

URLA Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalar yapan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, yeni sezonun sağlık, huzur ve mutluluğun konuşulduğu bir sezon olmasını diledi. Karaman, EURO 2020'ye erken veda eden A Milli Takım ilgili de açıklamalarda bulundu. Ayyıldızlı ekibin genç bir kadroya sahip olduğuna dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Genç yaşta tecrübeli oyuncu safına koyduk bu oyuncularımızı. Sabretmemiz gerekiyor. Ne onların beklentisine cevap verebildi kendileri, ne de biz o beklentiye cevap bulabildik ama sporun içinde bu tarz şeyler var ve bunu anlayışla karşılamamız lazım. Ne olursa olsun bunlar bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız, bizim takımımız" dedi.