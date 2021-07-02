Göz-Göz iş bitirdi

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Göztepe, Altınordu'dan Kahraman ve Gil Vicente'den Brezilyalı Lourency Rodrigues'in ardından 2 ismi daha kadrosuna kattı. Göz-Göz, Belçika'nın Gent takımından Dino Arslanagic'le anlaşırken, daha önce anlaştığı gurbetçi stoper Şefik Abalı'nın da lisansını çıkardı. Avusturya'nın Wacker Innsbruck ekibinde forma giyen 19 yaşındaki Şefik Abalı dün 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Kariyerinde daha önce Lille, Standard Liege ve Antwerp takımlarında forma giyen 28 yaşında, 1.91 boyundaki Belçikalı Arslanagic'in de 6 Temmuz'daki Afyonkarahisar kampına katılacağı öğrenildi. Göz-Göz ayrıca Erzurumspor'dan ayrılan ön libero Petrus Boumal'ı da gündemine aldı. 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun bonservis engeli bulunmuyor.



FRANSA'DA VİTRİNE ÇIKTI

PETRUS Boumal, Fransa'nın Sochaux ekibinde yetişip A takımda gösterdiği performansla vitrine çıkarken, Bulgaristan'da Litex Lovech ve CSKA Sofya, Rusya'da Ural ekiplerinde de görev yaptı 28 yaşındaki ön libero 1 kez de Kamerun A Milli Takımı'nda forma şansı buldu.