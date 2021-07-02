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Haberler Göztepe Rodrigues karantinada

Rodrigues karantinada

Rodrigues karantinada

2.7.2021

GÖZTEPE'NİN prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı sağ kanat Lourency Rodrigues, İzmir'e geldi. Son olarak Portekiz temsilcisi Gil Vicente'de forma giyen 25 yaşındaki Sambacı, menajeri ile birlikte kulübün Urla'da tahsis ettiği villada karantina günlerini geçiriyor. 14 günlük karantina sürecinin ardından sözleşme imzalanacak olan Lourency'nin takımın 6 Temmuz'da başlayacak ve 13 gün sürecek Afyonkarahisar kampına katılması bekleniyor. Brezilya'da Chapecoense futbol kariyerine başlayan Lourency, Vila Nova, Gremio ve son iki sezondur Gil Vicente'de top koşturdu. 25 yaşındaki kanat Portekiz'de 38 resmi müsabakaya çıkarken 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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