Göztepe’nin Linnes ısrarı

Spor Toto Süper Lig'deki 5. sezonuna hızlı bir giriş yapmak için dış transferde kolları sıvayan Göztepe, savunmanın sağını güçlendirecek. Sözleşmesi biten sağ bek Lamine Gassama ile yeniden anlaşmayan kurmaylar, rotasını yeniden Martin Linnes'e çevirdi. Avrupa ve Türkiye'de aradığı sağ beki bulamayan Göz-Göz, daha önce de talip olduğu Galatasaray ile kontratı sona eren 29 yaşındaki Norveçli futbolcuya teklif götürdü.

NORVEÇLİ SÜRE İSTEDİ

Galatasaray formasıyla 4.5 yıldır mücadele eden ve Süper Lig'deki deneyimiyle dikkat çeken Linnes'in de Türkiye'de kalmaya sıcak

baktığı öğrenildi. Göztepe'nin kurumsal yapısı, yeni stadı, taraftar profili ve İzmir şehrinin avantajını Norveçli yıldıza hatırlatan yönetim, oyuncuya cazip bir teklif de sundu. Martin Linnes'in yönetimden düşünmek için biraz süre istediği ve kararını en kısa sürede ileteceği iddia edildi.



ONOVO DA PÜRÜZ VAR

GÖZTEPE, daha önce anlaştığı Macaristan'ın Ujpest takımından Nijeryalı orta saha oyuncusu Vincent Onovo'dan vazgeçti. Transferde Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş ve gurbetçi defans oyuncusu Şefik Abalı'yla resmi sözleşme imzalayıp, Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency Rodrigues'i İzmir'e getiren, anlaştığı Belçika'nın Gent takımından stoper Dino Arslanagic'i ise imzaya bekleyen Göz-Göz, Onovo transferini askıya aldı. İskelet kadrosu büyük oranda belli olan sarı-kırmızılıların orta sahaya yapılacak takviyede alternatif isimlerle temaslarının sürdüğü öğrenildi.



BURAK HAKERLER