Göz-Göz 10’a kanca attı

DIŞ transferde hareketli günler geçiren Göztepe, on numara transferi için temaslarını sıklaştırdı. Orta alanı güçlendirmek için yönünü Almanya'ya çeviren Göz-Göz, Bundesliga 2'de St. Pauli formasını giyen başarılı futbolcu Kofi Kyereh için temaslara başladı. Ganalı oyuncuyla temasa geçen kurmaylar, Göz-Göz'e transferi için cazip bir teklif sundu. Futbolcu teklife olumlu yaklaşsa da kulübüyle 2023 yılına kadar devam eden sözleşmesi transferin önünde bir engel teşkil ediyor.

BONSERVİSİYLE GELECEK

KYEREH'İN bonservis bedeli için pazarlık yapılıyor. Almanya'da Wolfsburg altyapısında forma giyen ve ilk profesyonel imzayı Havelse'ye atan Ganalı Kyereh, Wehen Wiesbaden'de de forma giydi.

STOPER DİNO DA İMZALADI

GÖZTEPE'NİN hafta içinde Belçika'nın Gent takımından renklerine bağladığı Bosna Hersek asıllı Belçikalı stoper Dino Arslanagic, 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde daha önce Lille, S.Liege ve Antwerp'te forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, Gürsel Aksel Stadı'nı gezdi. Göz- Göz, Altınordu'dan Kahraman ve Innsbruck'tan Şefik'e imza attırmıştı.

GÖZTEPE'NİN SAGLIK SPONSORU MEDİCANA OLDU

GÖZTEPE Spor Kulübü'nün sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu. Sponsorluk sözleşmesi kapsamında, 2021-2022 sezonunda kulüp bünyesindeki profesyonel sporcu ve teknik heyetin sağlık hizmetleri Medicana International İzmir Hastanesi tarafından sağlanacak.

■ BURAK HAKERLER