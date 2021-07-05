Cengiz resmen Marsilya’da

FRANSA ekiplerinden Olympique Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda İtalyan temsilcisi Roma ile anlaşma sağlandığı ve milli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzaladığı öğrenildi. Roma'da üç sezon geçiren Cengiz Ünder, geçen sezon Leicester City'e kiralanmıştı. Cengiz'in "çok yönlü, dinamik, teknik, bire birde etkili" ifadeleriyle anlatıldığı açıklamada, uyum sağladıktan sonra Cengiz'in büyük katkı vereceği söylendi.