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Haberler Göztepe Göztepe Arslanagic'i duyurdu

Arslanagic'i duyurdu

'deki İzmir temsilcilerinden , transferde geçen hafta anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Belçikalı stoper 'in imzasını resmen açıkladı..

Göztepe Arslanagic'i duyurdu

05.07.2021, 17:38

Sarı-kırmızılı kulüp, Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti. Arslanagic, Belçika'nın Standard Liege takımında profesyonel olduktan sonra Mouscron, Royal Antwerp ve son olarak KAA Gent takımlarının formasını giydi.

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