Göztepe Arslanagic'i duyurdu

Sarı-kırmızılı kulüp, Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti. Arslanagic, Belçika'nın Standard Liege takımında profesyonel olduktan sonra Mouscron, Royal Antwerp ve son olarak KAA Gent takımlarının formasını giydi.