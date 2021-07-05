Göztepe Arslanagic'i duyurdu

Sarı-kırmızılı kulüp, Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti. Arslanagic, Belçika'nın Standard Liege takımında profesyonel olduktan sonra Mouscron, Royal Antwerp ve son olarak KAA Gent takımlarının formasını giydi.
#Transfer: 1993 doğumlu Belçikalı oyuncu Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/LZA8PeCtl9#Göztepe pic.twitter.com/rp5F5GBuKt— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 5, 2021
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