Recep Niyaz harekatı

Spor Toto Süper Lig'de sezon öncesi kadrodaki eksik mevkileri takviye etmeyi planlayan Göztepe'nin son hedefi Recep Niyaz oldu. Geçen sezon Süper Lig'den küme düşen Denizlispor ile sözleşmesi sona eren on numara, kulübüyle yeni sözleşme imzalamadı.

SÜPER LİG'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Kariyerine Süper Lig'de devam etmek isteyen 25 yaşındaki on numara ile Göz- Göz'ün ciddi olarak ilgilendiği öğrenildi. Orta sahada, Peter Zulj, Fousseni Diabate ve Anderson Esiti gibi yıldızlarıyla yollarını ayıran Göz-Göz, boşluğu Recep ile doldurmak istiyor. Futbolcuya Süper Lig'den

Kasımpaşa, G.Antep FK, Başakşehir, Kayseri ve Sivasspor'un da talip olduğu öğrenilirken, yeni evlenen Recep Niyaz'ın memleketi Denizli'ye en yakın il olan İzmir'in köklü kulübü Göztepe'ye sıcak baktığı öğrenildi. Maddi konularda da anlaşma sağlanması halinde 25 yaşındaki on numara yeni sezonda Göztepe forması giyecek. Piyasa değeri 1 milyon 400 bin Euro olan Recep, geçtiğimiz günlerde Alanyaspor ile prensip anlaşmasına varmış ancak transfer son dakikada gerçekleşmemişti.

ARSLANAGİC İMZALADI

Sarı-kırmızılılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Gent'in stoperi ile 2 yıllık anlaşma sağladı

GÖZTEPE, dış transferde bir yıldızı daha renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı Belçika'nın Gent ekibinden stoper Dino Arslanagic'i dün resmen bünyesine kattı. Bir süredir İzmir'de olan Belçikalı futbolcu dün sarı-kırmızılı kulübe 2 yıllık imza attı. Altınordu'dan Kahraman Demirtaş ve Innsbruck'tan Şefik Abalı'nın ardından başarılı stoper İzmir ekibinin 3. transferi oldu. Belçika'nın Standart Liege ekibinden transfer olan Arslanagic, Mouscron, Royal Antwerp ve son olarak Gent ekiplerinde top koşturdu. Alpaslan ve Titi'nin yerini dolduracak olan Dino kariyerinde 225 maça çıkarken fileleri on kez sarsarken, dört asist yapmayı başardı.

GÖZTEPE'NİN GENÇLERİ ELENDİ

Süper Lig u19 Gelişim Ligi'nde normal sezonu ilk sekiz içinde bitirip Play-Off oynamaya hak kazanan Göztepe, Antalya'da oynanan maçta Trabzonspor'a 3-1 yenilerek elendi. Günün diğer maçında ise Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten mücadeleyi penaltılar sonucu 5-3 İstanbul ekibi kazandı.

■ BURAK HAKERLER